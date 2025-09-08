KLMオランダ航空は、アムステルダム〜ハイデラバード線を9月2日に開設した。アムステルダム発火・金・日曜、ハイデラバード発月・水・土曜の週3往復を運航する。機材はワールドビジネスクラス35席、プレミアムコンフォートクラス24席、エコノミークラス229席の計288席を配置した、ボーイング777-200ER型機を使用する。ハイデラバード発初便の出発に合わせ、空港ではインドの伝統舞踊が披露された。KLMオランダ航空のマールテン・ス