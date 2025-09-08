トリップドットコム（Trip.com）は、「9.9 MEGA SALE」を9月9日から12日まで開催する。国際線航空券では、ソウル行きが5,900円、台北行きが7,900円から、バンコク行きが9,900円。各日正午から数量限定で販売する。また、航空券やホテルが最大3,000円割引、アクティビティが5％割引となるクーポンを4万枚以上配布する。国内・海外ホテルが2泊目無料、eSIMが88円からとなる。