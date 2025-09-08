住宅街などにクマが出没した際に、市町村の判断で猟銃の使用が可能になる改正法が施行されましたが、岐阜県では9割以上の自治体が制度の運用を始められていないことがCBCの取材で分かりました。 【写真を見る】“緊急銃猟” 岐阜の9割以上の市町村で始まらず… 住宅街でクマ出没時に市町村判断で猟銃の使用が可能になる改正法【独自】 今月1日に施行された改正鳥獣保護管理法では、一定の条件を満たせば市町村の判断で市街地で猟