車いすテニスの小田凱人が19歳で偉業を成し遂げた。９月６日（現地時間）、全米オープンの男子シングルス決勝で世界ランキング４位のグスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）と対戦し、フルセットの激闘を制して初優勝。四大大会とパラリンピックを全て制する“生涯ゴールデンスラム”を達成した。観客を魅了した歴史的死闘相手のサーブに合わせて、激しく、なおかつ精緻に、小田が左腕を振り抜いた。次の瞬間、黄色の軌跡を描く