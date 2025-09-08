2位の巨人はいかに今後チームを再構築していくか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季圧倒的な強さを発揮していた藤川阪神の優勝が決まった。マジック1で迎えた9月7日の広島戦（甲子園）に2−0で勝利。9月7日にリーグ優勝を決めたのは2リーグ制後、最速、また阪神において新監督が初年度に優勝を飾ったのも史上初の快挙となった。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック貯金33、2位に17ゲーム差をつけ