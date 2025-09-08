日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯。欧州では現在予選が行われており、1998年大会以来の出場を目指すノルウェーは好調な戦いを見せている。ただ、ノルウェーが誇る世界的スターFWアーリング・ハーランドがまさかの事態に見舞われていた。25歳のストライカーは、「バスのドアにぶつかって3針縫った」というコメントともに写真をSNSに投稿。唇の下には痛々しい傷跡があり、そこを縫合していたようだ。ノルウェー紙『VG』