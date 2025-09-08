日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯は、アメリカ・メキシコ・カナダの共催で開催される。そうしたなか、アメリカ代表は6日に行われた韓国戦に0-2で敗戦。9日の日本戦に向けて懸念が広がっているようだ。元アメリカ代表スチュアート・ホールデンは、『State of the Union』でこう指摘していたそう。「ボールへのプレッシャーが全くなく、ラインがバラバラだった。事実は、またしても我々はゴールを決められなかったという