ソフトバンク松本晴投手（24）が、先発から中継ぎに配置転換されることになった。8日の投手練習後に倉野投手コーチ兼ヘッドコーディネーターが明かした。「3年目で先発の壁にぶち当たっているなと。いったん先発からは外れます。監督とも話しをして、残り19試合、中継ぎの戦力としてと決断しました。中継ぎとして、戦力になるとの判断です」松本晴は5月21日の日本ハム戦での今季初先発から14試合で5勝5敗、防御率2・80。7日