秋華賞トライアルの第４３回ローズステークス・Ｇ２（３着まで優先出走権）は、９月１４日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。ここはオークス馬のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）の実績が抜けている。フローラＳ、オークスを快勝。１週前追い切りも迫力十分で発揮できる仕上がりだ。好発進を期待したい。オークスで３着だったタガノアビー（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父アニマル