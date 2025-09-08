◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３着までに秋華賞の優先出走権姉にＧ１・２勝のショウナンパンドラを持つチェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝と始動戦に臨む。１週前は鞍上と初コンタクトを取り、坂路で５１秒４―１２秒０をマーク。「いい走りをさせてくれました。まだちょっと重いかもと言っていたけど