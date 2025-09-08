◇セ・リーグ阪神2―0広島（2025年9月7日甲子園）今季の阪神優勝はブルペン陣の活躍をなくして語れない。及川雅貴投手（24）、湯浅京己投手（26）、桐敷拓馬投手（26）も球団創設90周年イヤーの1ページを彩った。年齢が近く、よき戦友でもある3人に、それぞれのキャラクターをリレー形式で語ってもらった。リスペクトあり、ライバル心あり、オフレコ話あり。スポニチ本紙だけに明かした本音トークをお楽しみあれ。（取材・