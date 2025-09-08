巨人の石川達也投手が９日の広島戦（東京Ｄ）から１軍に再合流することが８日までに分かった。２回５安打１失点だった８月２８日の広島戦（マツダ）のあと、疲労を考慮されて１度登録を抹消されていた。今季は開幕ローテ入りして移籍後初先発初勝利を挙げると、５月からは中継ぎへ。ここまでキャリアハイの３８登板で５勝３敗３ホールド、防御率１・６２とチームを支えていた。