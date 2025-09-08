¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À2¡½0¹­Åç¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¹Ã»Ò±à¡Ëº£µ¨¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Î³èÌö¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£µÚÀî²íµ®Åê¼ê¡Ê24¡Ë¡¢ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¶ÍÉßÂóÇÏÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤âµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤òºÌ¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤¬¶á¤¯¡¢¤è¤­ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë3¿Í¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¿´¤¢¤ê¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³ÏÃ¤¢¤ê¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¢¤ì¡£¡Ê¼èºà¡¦