【魔改造カップヌードル】 9月8日 発売 価格：各254円 日清食品は、カップ麺「魔改造カップヌードル」4種を9月8日に発売した。価格は各254円。 カップヌードル公式Xは、9月6日よりコラボ予告を投稿。国民的小学生、伝説のアニメ、正義のヒーローと世界的科学者というヒントとともにシルエット画像が公開されていたが、本日ついにその詳細が明ら