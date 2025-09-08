寿司チェーン「はま寿司」は9月9日から、全国の649店舗で『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』を開催する。税込110円で提供する「みなみまぐろ大とろ(1貫)」「黒みる貝(2貫)」「あぶらがれい(2貫)」などが登場するフェア。全商品数量限定でなくなり次第終了となる。『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』〈『はま寿司 みなみまぐろ大とろと旨ねた秋祭り』メニュー(価格はすべて税込)〉今回販売するフェアメニュ