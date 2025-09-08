前線の影響で石川県内は大気の非常に不安定な状態が続いています。8日夜遅くにかけて県内は土砂災害に厳重な警戒が必要です。 前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、石川県内は大気の非常に不安定な状態が続いています。8日このあと予想される1時間に降る雨量は、多い所で加賀、能登ともに20ミリ。 9日正午までの24時間では、加賀、能登ともに多い所で、20ミリの雨が見込まれています。能登では8日夕方にかけて