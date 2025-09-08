【モデルプレス＝2025/09/08】モデルで女優の久間田琳加が6日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つワンピース姿を披露した。【写真】久間田琳加、美スタイル輝くキャミワンピ姿◆久間田琳加、花柄ワンピで美スタイル披露「お気に入りのワンピースに合わせて、華やかなバッグにしてみたよ」とコーディネートのポイントを明かした久間田。小花柄のキャミソールワンピースにピンクのバッグを合わせ、美しいスタイルを披露