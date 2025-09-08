おとなもこどもも音を楽しむ会高松市片原町7日 現代の楽器と古楽器による演奏会が7日、高松市で開かれました。 幅広い年代の地域住民に音楽を届けようと、よんでん文化振興財団の協力で開かれた演奏会です。 演奏会では、フルートなどの現代楽器の他、ピアノより古い時代に活躍していた鍵盤楽器「チェンバロ」や脚にはさんで弾く弦楽器「ヴィオラ・ダ・ガンバ」といった古楽器が登場。 演奏会に訪れ