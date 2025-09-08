丸亀市「御菓子司 寳月堂」／月見だんご 10月6日の「十五夜」に合わせて、香川県の食材を使った月見だんごが8種類販売されます。 香川県が県産食材を知ってもらおうと企画しました。香川県内の8つの和菓子店が協力し、2024年に販売した3種類に加えて5種類の新商品を販売します。 丸亀市の「御菓子司 寳月堂」の月見だんご（350円［1セット5個入］）です。香川県のブランド米、「おいでまい」で作った団子に、刻んだ新