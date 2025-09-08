【ラフィーII うとうとビジーデーver.】 9月10日 予約受付開始予定 WINGはフィギュア「ラフィーII うとうとビジーデーver.」の受注を9月10日から開始する。 本製品は「アズールレーン」に登場する「ラフィーII」を立体化したもの。告知画像では透明感のある髪と、細やかに造形された衣装が目に留まる。 ／ 📢近