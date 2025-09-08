阪神に史上最速優勝を許したセ・リーグ5球団は、情けなかった。【もっと読む】（1）身内すらも“監視し欺く”情報統制…機密流出犯には厳罰、まるで落合博満監督のよう2位の巨人以下、すべてが借金生活という異常事態。CS廃止論まで出る中、眼前で藤川監督の胴上げを見ることになった広島の新井貴浩監督（48）は試合前から炎上した。メンバー表交換の際、藤川監督に声をかけた新井監督の口が「おめでとう」と動いたように見