ロシアとウクライナの和平交渉をめぐり、アメリカのトランプ大統領はロシアに対する制裁の強化を示唆しました。【映像】トランプ大統領、対ロシア制裁の強化を示唆「（ロシアの対応には）納得がいかない。あの戦争に関係することは何一つとして満足していない。偉大な人類の無駄遣いでしかない」（トランプ大統領）トランプ大統領は7日、ロシアへの制裁を次の段階に移行する準備があるかとの記者団の質問に「ある」と答え、制