富山県砺波市では、豊かな水資源を生かした一風変わったイベントが開催されました。【映像】「庄川みずまつり」の様子水面に浮かぶ流木に乗ってバランスをとる流木乗り体験が行われました。これは、かつて木材の集積地として栄えた庄川の歴史を追体験できる「庄川みずまつり」のメインイベントで、特設プールに浮かべられた直径60cmの丸太の上に、どれだけ長く立っていられるかを競い合います。バランスを崩した参加者らが水し