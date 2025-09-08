石破総理が辞任を表明したことについて、各国はどのように受け止めているのでしょうか。ワシントンから中継です。アメリカのトランプ政権は石破政権が少数与党で政権基盤は弱いと見ていたため、総理の退陣表明について、淡々と受け止めている様子です。トランプ大統領「驚いたよ。彼のことは知っていたし、好きだったが辞任するというので少し驚いた。彼はいい人だと思った。我々はうまくやっていた」トランプ大統領は現地時間の7