石破首相の退陣表明から一夜明け、自民党は後任を選ぶ臨時の総裁選挙の実施に向けた準備に着手しました。石破首相は記者団に対し、総裁選には石破内閣の閣僚らの立候補も「認められる」との考えを示しました。石破首相：閣僚であるから総裁選挙に出馬することを妨げる理由は何もありませんので、当然認められる。石破内閣の閣僚では、小泉農水相、林官房長官の立候補の可能性が取り沙汰されています。また、石破首相は自民党の役員