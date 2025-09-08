占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ショートスタイル推奨。短距離、短時間勝負で！意欲、行動力が高まって、何事にも前向きになれそう。ただ、この流れ、そう長くは続きません。「イケる」「やれる！」と調子に乗って何でも引き受けてしまうと、最初は輝いていた未来が時間の経過と共に光を失い、単なる重