占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）逆転ムーブ。“ダメ”を見捨てずに。自分の限界や弱みに気付きそう。これ以上やっても見込みがなさそうとか、実家が太い人には勝てないとか、薄々分かっていたけれど、やっぱりねという着地をするのです。でも、うまくいかない理由があるからといって、諦めてしまうのって