三重県議会議員の補欠選挙の投開票が7日、行われ、参政党が初の議席を獲得しました。被選挙数2の桑名市・桑名郡選挙区では、無所属・新人の市野修平さん（38）と、参政党・新人の難波聖子さん（45）が、他の新人3人を破って初当選を決めました。また鈴鹿市選挙区では、無所属・新人の曽我正彦さん（57）が、自民党・新人の田中淳一さん（61）を退けました。伊賀市選挙区では、無所属・新人の市川岳人さん（43）が、草の根運動いが