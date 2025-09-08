南海トラフ地震などの津波災害による犠牲者をゼロにしようと、6日、三重県立北星高校の生徒たちが四日市市のショッピングモールで防災に関する啓発活動を行ないました。北星高校では、災害基本法における予防の取り組みとして、地域住民との避難訓練や津波災害の際に避難する高台の方向を示す「命の矢印」の活動を続けています。啓発活動は9月の防災月間にあわせて行われたものです。6日は、ボランティア部の生徒や卒業生約10人が