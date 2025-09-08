「登ったものの降りられなくなってる」【写真】小上がりで固まった犬「おろして」と訴える無言の視線ウェルシュ・コーギーの「ちろる」くん（6歳・男の子）の好奇心が招いた思わぬハプニングが注目を集めています。部屋の小上がりの上で立ちすくむちろるくん。その表情は真剣そのもの。どうやら上がってみたものの、降りられなくなってしまったようです。飼い主さんをじっと見つめて、まるでSOSを発しているかのよう。小さな子ども