意味深な看板がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】2025年6月撮影時点では、看板は見当たりません「子供の頃、本屋の看板が逆さまになってる意味が分からんかった。」と紹介したのは北海道在住のしょうごさん（@shogo_tv_）。ビルの屋上に掲げられた「本」の字を逆さまにした巨大看板。おそらく書店のものなのだろうが、いったいなぜ逆さまなのか？しょうごさんにお話を聞いた。ーーこの看板はどちらにあるのでしょうか？しょ