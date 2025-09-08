中国国家知的財産権局は9月5日、中国では2024年、社会全体で費やされた研究開発（R＆D）経費が前年比8．3％増の3兆6000億元（約74兆4000億円）に達したと発表しました。この数字は世界第2位であり、欧州連合（EU）の平均水準を2．68％上回りました。また、今年6月末までに、中国国内の有効な発明特許の総数が延べ501万件に達しました。有効な発明特許を持つ企業は52万4000社で、保有する有効な発明特許は372万7000件に達しました。