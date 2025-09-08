占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）二拠点ライフのススメ。足場を作りましょう。運気は、カオス。複数の案件が時間差で動くため、常に何かに追われているような気分になりそう。落ち着いてひも解いていけば、一つひとつの仕組みはシンプルです。ただ、回収と依頼、下調べと念押しなど、似て非なる作業が被