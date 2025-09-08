大河ドラマの主人公、蔦屋重三郎にスポットをあて、江戸時代に流行した出版物や浮世絵などを伊勢商人の旧蔵資料から紹介する企画展が、6日から三重県津市の石水博物館で開かれています。今回の企画展では、伊勢商人・川喜田家が江戸に設けた店舗の近くに店を構えていた書籍商・蔦屋重三郎にスポットを当て、江戸時代の出版物や浮世絵など61点を展示しています。蔦屋重三郎が才能を見出したとされる江戸時代の浮世絵師・東洲斎写楽