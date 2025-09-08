2024年、国民体育大会から名称が変更された国民スポーツ大会は、9月28日の開会式を前に滋賀県で水泳や体操などの会期前競技が行われています。6日、三重県選手団は、水泳競技のアーティスティックスイミング・少年女子に出場した坪井麗美伽選手と眞弓栞選手のデュエットが2024年の7位を上回り5位入賞しました。