秋篠宮家の長男・悠仁さまが7日、成年式に伴い、伊勢神宮・参拝のため三重県入りされました。三重県へのご訪問は2022年以来、3年ぶりとなります。秋篠宮さまに次ぐ皇位継承順位2位の悠仁さまは、6日、19歳の誕生日を迎えられ、皇居・宮殿で成年式の儀式に臨まれました。伊勢神宮ご参拝のため7日、伊勢市に向かわれた悠仁さまは、近鉄宇治山田駅に夕方、到着され、8日伊勢神宮の外宮、内宮を参拝されることになっています。