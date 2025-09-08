占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年9月8日〜9月14日の運勢を西洋占星術で占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ちょいアピール。さりげなく売り込む。割り込まれやすいムード。本来ならあなたに回ってくる話が、他の誰かに行ってしまうかも。強烈過ぎる自己主張、激しい自薦などに圧倒されてしまうせい。でも、みすみす人に奪われるのは、本意ではないはず。目立たず、騒がず、アピ