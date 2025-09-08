先月、柔道の世界選手権で頂点に立った創志学園高校2年の白金里桜選手が、学校で優勝を報告しました。 【写真を見る】高校2年生の白金里桜選手「世界カデ柔道選手権大会」52キロ級優勝を報告3回戦から決勝まですべて一本勝ち【岡山】 白金選手は、先月ブルガリアのソフィアで開かれた15歳～17歳の選手が競う「世界カデ柔道選手権大会」の52キロ級で優勝。得意の寝技を軸に、3回戦から決勝まですべて一本勝ちを収め、金