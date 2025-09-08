「スシロー」は、9月8日（月）に公式Xを更新。4つのシルエットが映る動画が公開され、「原神コラボ?!」「原神スシローコラボきた！激アツ!!」など反響が寄せられている。【動画】誰のシルエット？『原神』コラボと噂される話題の投稿■キャラ予想が白熱この日「スシロー」は、4つのシルエットが次々と浮かび上がる1本の動画を公開。動画は、大きな耳と尻尾が特徴的なかわいらしい雰囲気のキャラクターや、手元のアクセサリ