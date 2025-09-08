嵩は編集者から次回作を依頼されるNHK連続テレビ小説「あんぱん」の第24週「あんぱんまん誕生」は9日、第117回が放送される。「千夜一夜物語」のヒットのお礼に、手嶌治虫(眞栄田郷敦)が嵩(北村匠海)にある提案をする。のぶ(今田美桜)は編集者に「アンパンマン」を最後まで読んでほしいと迫り…。〈第117回あらすじ 〉映画「千夜一夜物語」は大ヒットとなる。手嶌はヒットのお礼にと嵩にある提案をする。そんな中、訪ねてき