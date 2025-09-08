神戸市中央区のマンション内で起きた女性刺殺事件。谷本将志容疑者の当時の精神状態などを調べる鑑定留置が８日からはじまりました。東京都新宿区の会社員、谷本将志容疑者は先月２０日、神戸市中央区のマンションで、女性の胸などをナイフで刺し、殺害した疑いがもたれています。調べに対し、「事件の２日前、勤務先近くで歩いている女性を見つけ、好みのタイプの女性だと思って後をつけて、勤務先のビルに入っていくのを確