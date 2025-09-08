秋篠宮家の長男悠仁さまは８日、成年式を終えたことを報告するため三重県伊勢市の伊勢神宮を参拝された。神宮参拝は高校１年だった２０２２年１０月以来。悠仁さまは青空の下、午前８時過ぎにモーニング姿で外宮（げくう）を参拝された。続いて、皇祖・天照大神（あまてらすおおみかみ）をまつる内宮（ないくう）に移動。正殿に続く参道をまっすぐ前を見つめてゆっくりと進み、神前に玉串をささげて拝礼された。午後には、奈