俳優高橋一生（44）が8日、東京国立博物館で、広報大使を務める特別展「運慶祈りの空間−興福寺北円堂」（9日〜11月30日）の取材会を行った。鎌倉時代を代表する仏師、運慶による7軀の国宝仏など展示される特別展で、高橋は「非常に凝縮された祈りの空間。広報大使に任命されたことを幸福に思いました」と話した。取材会の前に内覧したという高橋は、国宝の弥勒如来坐像を前に「貴重な位置から見ることができます。光背が