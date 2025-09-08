俳優の高知東生（60）が8日、X（旧ツイッター）を更新。自民党の石破茂首相が辞任を表明したことを受け、思いをつづった。「石破さんが辞任するとのこと」と言及。「こんなに政治に対して暗澹（たん）たる気持ちになったのは初めてかもしれない」と率直につづった。「以前、政権交代した時は『何かが変わるかもしれない』と言う期待値もあったが、今はもう『誰もいない』という感じ」と私見を述べ、「俺と同じ気持ちの人も多いと思