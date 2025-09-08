【球界こぼれ話】「一体、どうしちゃったんだろうね」。日本ハムの新庄剛志監督（５３）が８月ごろから好投するたびにこう評する投手がいる。中継ぎとして救援陣を支える上原健太投手（３１）のことだ。今季プロ１０年目を迎えた１９１センチの大型左腕は、２０１５年のドラフト１位で日本ハムに入団。即戦力の先発として期待されたが、思うような結果を残せず低迷した。２２年から打撃力を買われて「投打二刀流」に挑戦したも