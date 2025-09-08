俳優の高知東生が８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。７日に辞任を表明した石破茂首相について言及した。高知は「石破さんが辞任するとのこと。こんなに政治に対して暗澹たる気持ちになったのは初めてかもしれない」と石破首相辞任を受けての思いをつづった。さらに「以前、政権交代した時は『何かが変わるかもしれない』と言う期待値もあったが、今はもう『誰もいない』という感じ。俺と同じ気持ちの人も多いと思うな」と石