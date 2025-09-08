◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３着までに秋華賞の優先出走権オークス馬のカムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が始動する。４日には栗東・ＣＷコースで６ハロン７８秒８と自己ベストをマーク。「１週前なのでしっかりやりましたが、動きはよかった」と、友道調教師は満足そうに口にする。今回は秋華賞（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル