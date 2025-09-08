米粉で簡単♪にんじんのモチモチういろう海、花火、お祭り、かき氷、プール、そして夏野菜の収穫。娘の3歳の夏は子どもらしく夏らしく、元気いっぱいに過ごすことができました。最近の私は日々成長していく娘の様子に圧倒されながらも、娘の感情や経験、目線を通して、もう一つの時間を経験しているような感覚です。子育ては奥が深いですね。さて、夕日がきれいなこの季節。秋の夕焼け空をイメージしたオレンジ色のお菓子を作ろう