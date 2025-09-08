全国で推計146万人に上るとされる「ひきこもり」。神戸市でも1万8300人に相当すると見込まれ、家族からの相談は年間2400件以上にのぼります。市は当事者や家族が気軽に相談できる環境づくりに取り組んでいます。その一環として登場したのが、神戸ひきこもり支援室のイメージキャラクター「これカラ」です。卵の形をした「これカラ」は、殻で自分を守ってきた人が、少しずつ自分のペースで殻を破り、生き方を見つけてほしいとい