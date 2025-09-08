伝染性紅斑（リンゴ病）提供：国立感染症研究所 岡山県は、伝染性紅斑（リンゴ病）の患者が急増しているとして、注意を呼び掛けています。 伝染性紅斑は小児を中心にみられる流行性の発しん性疾患で、頬がリンゴのように赤くなることから「リンゴ病」とも呼ばれています。5歳～9歳の患者が多く、次いで0歳～4歳が多いとされています。 県によりますと、8月18日～24日の定点当たりの患者報告数が1.50